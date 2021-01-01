Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı - Son Dakika

Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı

01.01.2021 00:38
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Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yılbaşında mesai yağan görevlileri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yılbaşında mesai yağan görevlileri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberindeki ekipler ile birlikte 2020 yılının son saatlerinde şehrin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için çalışan kamu görevlilerini çalıştıkları yerde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladılar. İlk olarak, şehrin giriş ve çıkış noktalarında bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Sonel ve Başkan Güler, ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

"Görevleri başında çalışanların ayaklarına taş değmesin"

İtfaiye başkanlığında açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, yeni yılın hayırlar getirmesini dileyerek, "Yeni yılın ülkemize, milletimize insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah görevleri başında olan tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin" şeklinde konuştu.

"Ordu'daki vakaların sayısı düşüyor"

Vali Sonel ayrıca, geçtiğimiz aylarda Ordu'da artış gösteren korona virüs vakalarının düşüşe geçtiğini de hatırlatarak, "19 ilçemizdeki tüm arkadaşlarımızın girişimleri ile sahaya tam basarak, alınan tedbirler ile bu sayıları daha da düşürdük ama rehavete kapılmayacağız" şeklinde konuştu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, "Yeni yıla girerken halkımızın huzur ve güvenliği için kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerimizi protokol üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Yeni yıla elleri tetikte vatandaşın güvenliği için nöbet tutarak ve denetim yaparak giren güvenlik güçlerimizin 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ziyaret edildi

Vali Tuncay Sonel, ziyaretler kapsamında 112 Acil Cağrı Merkezi'nde ziyarette bulundu. Burada, yeni yılda da görevlerini sürdüren çağrı merkezi görevlileri ile bir araya gelen Vali Sonel, yoğun mesai sarf eden çalışanların yeni yılını kutladı.

Vali Sonel, Covid-19 çağrısını cevapladı

Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, daha sonra kentteki devlet hastaneleri ile Kovid-19 İletişim Merkezi'nde ziyarette bulundu. Vali Sonel, ziyaretlerde görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Kovid-19 İletişim Merkezi'nde gelen bir çağrıyı yanıtlayarak, hasta vatandaşın yeni yılını da kutladı. Buradaki görevlilerden bilgiler alan Vali Sonel, yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarının sayesinde korona virüs salgınından kısa sürede kurtulacağını da sözlerine ekleyerek, Kovid-19 İletişim Merkezi hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve ilgililer de eşlik etti. - ORDU

Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı

Mehmet Hilmi Güler, Koronavirüs, Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı - Son Dakika


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