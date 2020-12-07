PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

07.12.2020 20:48

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK'nın kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla kent merkezindeki Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde büyük çaplı "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 4-6 Aralık'ta merkeze bağlı Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce köylerinin kırsalında doçka uçaksavar silahı, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 biksi makineli tüfek, 2 G-3 piyade tüfeği, 2 roketatar silahı, 3 lav silahı ve av tüfeği bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doçka silahına ait ayaklık ve sehpası, çeşitli silahlara ait 17 şarjör, 19 bin 296 biksi fişeği, 14 bin 330 kalaşnikof fişeği, 3 bin 945 fişek, 291 uçaksavar fişeği, havan mühimmatı, 6 bomba atar mermisi, 13 antitank ve 20 antipersonel roketatar mühimmatı, 33 roketatar sevk fişeği, 18 el bombası, 23 el bombası tapası, 10 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi, 100 kilogram emisyon patlayıcı, 106 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan 2 basma düzeneği, 3 kilogramlık 3 TNT patlayıcısı, 5 plastik patlayıcı, 17 dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli fitil, 100 mekanik fünye, 102 elektrikli fünye, 100 nonoldet kapsül, 43 metre elektrik kablosu, 2 jeneratör, şişme bot ve kürekleri, 334 büyük pil, 239 kalem pil, el dürbünü, 19 büyük tüp, 3 piknik tüp, 10 akü, 253 metre hortum, 50 kilogram tütün, 1 tonluk su deposu, yanmış tahmini 20 bin Türk lirası, 956 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 498 kilogram kişisel ve genel temizlik malzemesi, çeşitli çap ve ebatlarda 42 sığınak, mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukuru ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Delil niteliği taşıyan malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin imha edildiği kaydedilen açıklamada, sığınak, barınak ve mağaraların da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Mühimmat, Bitlis, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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