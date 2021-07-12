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Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi - Son Dakika

Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi

12.07.2021 13:42

Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi Bursa'da kentsel dönüşüm için hak sahipler ile yüzde 100 anlaşma sağlandı Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 301 konutun yıkımı tamamlandı.

Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi

Bursa'da kentsel dönüşüm için hak sahipler ile yüzde 100 anlaşma sağlandı

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 301 konutun yıkımı tamamlandı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu proje için hemşehrilerimizle yüzde 100 oranında mutabakata vardık ve hiçbir kamulaştırma yapmadık. Tamamen gönül rızası ile olan bir projedir" dedi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi için bir basın toplantısı düzenledi. Yıkılan alanda düzenlenen törende proje detaylarını anlatan Yılmaz, iki etaplık projenin ilk etabı için 301 konutun yıkıldığını ifade etti. İlk etapta 644 konut ve 177 dükkandan oluşacak proje zemin artı 7 ve zemin artı 8 kat olacak. Bu ay içinde yerin müteahhit teslim edileceğini ve ilk kazmanın vurulacağını anlatan Yılmaz, ikinci etabında ise 600 konutun olacağını vurguladı. Yılmaz, ilk etap projesinin 2023 yılının şubat ayında teslim edilmesinin planlandığı ve bu projede vatandaşların yüzde 100 onayı ile yapıldığının altını çizdi.

Toplantı sonrası yaptığı röportajda projeyi özetleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şu anda Mevlana Mahallesi 7'inci etap kentsel dönüşüm proje alanındayız. Burada 301 konutun yıkımında sona geldik. Tek bir binamız kaldı ve onun da bu hafta yıkımı tamamlanacak. Bölgeyi müteahhide teslim edeceğiz. Biliyorsunuz buradaki tüm uzlaşma sözleşmelerinde Yıldırım Belediyesi olarak bizler yürüttük. Hemşehrilerimizin kiraya taşınarak onlara kira desteğinde bulunuyoruz. TOKİ ihale sürecini gerçekleştirdi. Bu ay içinde yer teslimini gerçekleştirerek burada inşa süreci başlamış olacak. Projemiz 2023 yılının şubat ayında vatandaşlarımıza teslim edilecek. 644 konut ve 177 dükkandan oluşan bu proje bundan sonraki dönüşüm çalışmaları içerisinde bir model olacaktır" dedi.

"Burada vatandaşlarımızla uzlaşma görüşmelerinden kentsel dönüşümlerde pek yaşanmayan bir bakış açısı ortaya koyduk" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Yılmaz, "Bu proje için hemşehrilerimizle yüzde 100 oranında uzlaşma gerçekleşti ve hiçbir kamulaştırma yapmadık. Tamamen gönül rızası ile olan bir projedir. Vatandaşımızın mevcut arsası binasının enkaz bedeline karşılık da yapacağımız inşaat maliyeti üzerinden bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza da yüzde 30'a kadar borçlanma imkanı sağladık. Bu borçlanmayı da 10 yıla kadar vadelendirerek her iki tarafında memnun olduğu bir anlaşma ortaya koyduk" diye konuştu.

Bu projenin bölgede domino etkisi yapacağını da sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bu etabımızın zemin artı 7 kat ve zemin artı 8 kat iki farklı tipten oluşuyor. Burada elde edeceğimiz rezerv konutları diğer etaplarda vatandaşlarımızı buraya transfer noktasında kullanmayı arzuluyoruz. Bir domino etkisi ile bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi
Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'a deprem gelmeden dönüşüm geldi - Son Dakika


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