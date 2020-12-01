Yıldırım: "Büyüme rakamları sevindirici"

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Büyüme sürecinin devamlılığı çok önemli" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ülke ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile büyüme istikrarının devam ediyor olması, ülkemiz adına oldukça önemli bir gelişme. Ekonomimizde son bir ay içerisinde yaşanan gelişmeler, yapılan açıklamalar, geniş kapsamlı reform düşünceleri yabancı yatırımcının da dikkatlerini ülkemize çekiyor. Son günlerde ekonomi cephesinden gelen sevindirici haberler biz yatırımcıların da geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor. Pandemi sürecinde bile üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün artarak devam etmesinin sonucu büyüme rakamlarına da yansımıştır. Uygulanacak yeni reformlar ile birlikte büyüme hızımızın da artacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN