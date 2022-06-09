Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu - Son Dakika
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Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu

09.06.2022 20:32

Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu -Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgar ve yağış etkili oldu.

Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu

-Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgar ve yağış etkili oldu. Bir yere yıldırım düşerken, bir evin çatısı da rüzgardan kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçelerde de etkili oldu. Yer yer sert rüzgarın esmesi hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey Ovaesemen Mahallesi'nde Güven Özer'e ait evin çatısı da rüzgardan kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın çeşitli mahallelerinden de vatandaşlar tarafından sağanak yağış ve coşkun akan dereler cep telefonları ile görüntülendi.

Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey'de rüzgar ve yağış etkili oldu - Son Dakika
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