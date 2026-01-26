Yıldırım Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaşıyor - Son Dakika
Yıldırım Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaşıyor

26.01.2026 12:04
Yeni sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yol alıyor. İstanbul Boğazı'na yaklaşan Yıldırım, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Boğaz'a yaklaşan Yıldırım havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Enerji, Yerel

