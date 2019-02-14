Son Dakika Haberleri: Yıldırım - Kıbrıs'ta Verilen Mücadele Adanın Zenginliklerinden Her İki Toplumun Eşit Şekilde...

Yıldırım - Kıbrıs'ta Verilen Mücadele Adanın Zenginliklerinden Her İki Toplumun Eşit Şekilde...

40 dakika önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması Toplu fotoğraf çekiminden detay ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekiminden detay ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katıldı. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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