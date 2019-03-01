Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Seçim Çalışmalarını Beşiktaş'ta Sürdürdü (2)

Yıldırım, Seçim Çalışmalarını Beşiktaş'ta Sürdürdü (2)

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, Seçim Çalışmalarını Beşiktaş'ta Sürdürdü (2), System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım ayrıca Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü. Barbaros Bulvarı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Birol Gür ve partililer de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Her şey daha güzel olacak. Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Kalan 29 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz ve Beşiktaş'ta adayımız Serkan Toper'i belediye başkanı yapacağız. Çarşı her şeye karşı ama Binali Yıldırım'a karşı değil, değil mi?" dedi. 

 

YILDIRIM ÇARŞI'YI DA ZİYARET ETTİ

Yıldırım MHP İlçe Başkanlı'ndan ayrıldıktan sonra Beşiktaş Kulübün ünlü taraftar grubu 'Çarşı'yı da ziyaret etti. Yıldırım'a burada Beşiktaş atkısı takılırken, Beşiktaş forması hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

AK Parti, MHP, Binali Yıldırım, Beşiktaş, Güncel
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