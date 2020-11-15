Yıldırımlı annelere seminer - Son Dakika

Yıldırımlı annelere seminer

15.11.2020 17:38
Yıldırımlı annelere seminer, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki annelere yönelik 'Çocuğun Hayatında Annenin Önemi' konulu seminer düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki annelere yönelik 'Çocuğun Hayatında Annenin Önemi' konulu seminer düzenledi.

Yıldırım'da düzenlediği eğitim ve seminerlerle annelere ve ailelere farklı konularda bilinç aşılayan Yıldırım Belediyesi, Cezeri Kasım Paşa Kültür Merkezi'nde ilçedeki annelere yönelik seminer gerçekleştirdi. Sosyolog ve Aile Danışmanı Murat Ercan tarafından düzenlenen 'Çocuğun Hayatında Annenin Önemi'konulu seminerde, ebeveynliğin sadece dünyaya bir çocuk getirmek ve yine çocuğun yeme, içme ve barınma ihtiyacının giderilmesiyle noktalanamayacağı vurgusu yapıldı. Anne başta olmak üzere ebeveynlerin çocuğa olan ilgisinin, sevgisinin dengeli, sürekli ve tutarlı bir biçimde verilmesinin, en az çocuğun beslenmesi için gerekli olan besin maddeleri kadar önemli olduğuna dikkat çekildi. Seminerde annenin psikolojisinin çocuğun psikolojisi haline geldiği, dolayısıyla sağlıklı ve sevgi dolu bir anneden sağlıklı, özgüvenli ve mutlu çocukların, kaygılı, korku halindeki ve özsaygısını yitirmiş haldeki bir anneden ise sağlıksız psikolojiye sahip çocukların var olabileceğine dikkat çekildi. Annenin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için de bir bütün olarak eşler arası iletişimin olumlu bir şekilde sağlamasıyla sağlıklı bir psikolojiye sahip çocukların aile ortamında var olabileceği belirtildi. - BURSA

Yıldırımlı annelere seminer
Yıldırımlı annelere seminer

Murat Ercan, Yıldırım, Cezeri, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırımlı annelere seminer - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Artan koronavirüs vakalarına rağmen yolcuların ön koltuk sevdası bitmeyince taksici, çareyi cansız mankende buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesaj: Bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına tahammülüz kalmadı Formula 1 tutkusu korona kurallarını dinlemedi! Balkonlar, davetlilerle dolup taştı Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı         
17:31
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi         
16:54
Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti         
16:07
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti         
14:53
Daha önce de aynı suçu işlemiş! Takip ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı Daha önce de aynı suçu işlemiş! Takip ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı         
14:22
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 17:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırımlı annelere seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei