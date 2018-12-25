Yıldırımlılar Tiyatro Salonlarını Doldurdu
1 saat önce
Yıldırım Belediyesi'nin ünlü sanatçıları ağırladığı tiyatro oyunlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yıldırım
Belediyesi'nin ünlü sanatçıları ağırladığı tiyatro oyunlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Tiyatro severler, Barış Manço
Kültür Merkezi'ne akın etti. Yıldırım Belediyesi'nin ünlü sanatçıları ağırladığı tiyatro oyunlarını 35 bin 722 sanatsever izledi. Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Haldun Dormen
tarafından sahnelenen dünya klasiği oyun Kibarlık Budalası ile başrolünü tiyatronun emektarlarından Can Gürzap
'ın oynadığı Ölü Ozanlar Derneği oyunları sanatseverlerin takdirini kazandı. Altan Erkekli
ve Veysel Diker
'in sahnelediği Şifa Niyetine isimli müzikli gösteri ile Süheyl- Behzat Uygur
kardeşlerin sahnelediği Marko Paşa
ve Hasta Etme Adamı oyunları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İstanbul
Meydan Sahnesi Oyuncuları'nın ilçe sakinleri ile bir araya geldiği Hak Dostum Hak, Benimle Delirir misin, Pijamalı Adamlar
ve Vay Sen misin Ben Olan oyunları sahnelendi. Cengiz Küçükayvaz
'ın izleyenleri kahkaha tufanına tuttuğu Akidezadeler ile Düş Yakamdan oyunları Yıldırımlılardan büyük alkış alırken, Hakan Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Yetersiz Bakiye oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bir Kitap Bir Bilet projesiyle ücretsiz seyredilen oyunlarda toplanan on binlerce kitap ise Anadolu'nun farklı köşelerindeki öğrencilere ışık oldu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:10 Kaynak: İHA
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