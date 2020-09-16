Yıldız Çankaya Evi'nin temeli Cuma günü atılıyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Çankaya Evi'nin temeli, pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetliyle 18 Eylül Cuma günü atılacak. Yıldız Çankaya Evi kütüphane, diş polikliniği ile hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği dersliklerden oluşacak.

Çankayalıların sosyalleşebileceği, hobi ve kişisel gelişim kursları alabileceği yeni Çankaya Evleri'ni hizmete açmaya devam edeceklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Yıldız'da yapacağımız yeni Çankaya Evimiz yine çok kapsamlı bir merkez olacak. 260 metrekare kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare dersliklerimizin yer alacağı hizmet binamız, halkımızın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak. Öveçler ve Beytepe mahallelerimizde de yeni Çankaya Evleri açacağız. Çankaya için yatırımlarımız hız kesmeyecek" diye konuştu.

Çankaya Evleri'nde eğitimler devam ediyor

Halen 14'ü Alper Taşdelen döneminde açılan ve 27 Çankaya Evi bulunan Çankaya Belediyesi, normal şartlarda yılda 40-50 bin kursiyeri ağırlıyor. Çankaya Evleri'nde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor. Yabancı dil kurslarında İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişim kurslarında diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobi kurslarında, yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirme kurslarında, bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 130 branşın içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor.

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde ilk temel atma törenini gerçekleştirecek. Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 516. Sokak'ta inşa edilecek Yıldız Çankaya Evi'nin temel atma töreni, salgın hastalık önlemleri kapsamında sınırlı sayıda davetliyle yapılacak. - ANKARA