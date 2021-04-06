Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi
06.04.2021 21:52
Almanya Bundesliga'da RB Leipzig'in kalecisi Peter Gulacsi'nin eşcinsellik hakkında konuştuğu bir röportaj Macaristan'da tartışmalara yol açtı. Macar kaleci yaptığı açıklamalarda eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı. Bunun üzerine Herta BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry'den vatandaşına cevap geldi. Petry, "Avrupa ahlaki açıdan çökmek üzere, Gulacsi'nin bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.
RB Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi'nin eşcinsellikle ilgili söylediği sözler ülkede polemik yarattı.
"HERKESİN EŞİTLİK HAKKI VARDIR"
Gulacsi daha önce yaptığı açıklamalarda Macaristan'da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı. Macar milli takımının 30 yaşındaki kalecisi Gulacsi, Facebook'ta "acsaládazcsalád" (Aile, ailedir) hashtagini kullanarak "Herkesin eşitlik hakkı vardır. Aynı şekilde her çocuğun, her cinsiyetten, her renkten, herhangi bir dinden mutlu bir ailede büyüme hakkı vardır" demişti.
"BU İLGİ VE ALAKA NEREDEN GELİYOR ANLAYAMIYORUM"
Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry ise, vatandaşı Gulacsi'nin bu açıklamalarını eleştirdi. Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda Petry, "Avrupa ahlaki açıdan çökmek üzere, Gulacsi'nin bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Petry'nin açıklamalarına yönelik sosyal medyada ise sert eleştiriler oldu. Taraftarlar, Hertha sportif direktörü Arne Friedrich'ten röportaja tepki vermelerini istedi.
Son Dakika Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu