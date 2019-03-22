Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası Başladı
16 dakika önce
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bugün başlayan şampiyona pazar günü sona erecek ve 35 ilden 300 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Türkiye'nin her yerinden gelen sporcular burada yapmış oldukları müsabakalarla milli takıma seçilecekler ve turnuvalara gidecekler. Turnuvalar sonucunda da milli takıma girecek sporcular belli olacak." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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