Son Dakika Haberleri: Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası Başladı

Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası Başladı

16 dakika önce

Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.

Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası Başladı, System.String[]
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bugün başlayan şampiyona pazar günü sona erecek ve 35 ilden 300 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Türkiye'nin her yerinden gelen sporcular burada yapmış oldukları müsabakalarla milli takıma seçilecekler ve turnuvalara gidecekler. Turnuvalar sonucunda da milli takıma girecek sporcular belli olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Ordu, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fiyatı 5 Kat Arttı! Akkuş'ta Coğrafi İşaretle Tescillenen Fasulye, Yok Satıyor Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip Ordu Akkuş'da, Coğrafi İşaretle Tescillenen Fasulye, Yok Satıyor Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]