Yıldız: Terörsüz Türkiye Süreci Beraberinde Başarı Getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıldız: Terörsüz Türkiye Süreci Beraberinde Başarı Getirecek

04.02.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinin yolunda ilerlediklerini belirtti.

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor toplantısına gelişinde gazetecilerin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerini hatırlatarak, "Sayın Genel Başkan dün çağrıyı yaptı ama ittifak ortağında karşılık bulmuyor, bulacak mı?" sorusu üzerine, "Kim söylüyor karşılık bulmadığını. Karşılık buldu. Sizin sahadan haberiniz yok herhalde. Yurdun dört bir köşesinden bizi arayanlar, Türk milleti karşılığını verdi. Büyük bir kardeşlik içerisinde bu iş neticelenecek. 16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bunu izah edecek bir kelime de yok. Bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere. Çıkılan yolda başarıyla gelindi, başarıyla da neticelenecek. Artık son bu. Bu saatten sonra bu iş geriye döner mi, öyle bir şey yok. Bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir aykırı düşüncesi yok birbirinden. Tamamen uyum içindeyiz. Her konuda uyum içerisindeyiz. Raporda da göreceksiniz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için beşinci kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Yıldız, toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'li Yıldız, bu görüşmenin son toplantı olup olmayacağına ilişkin "Belli olmaz. Bir girelim, toplanalım. Mümkün. Sondan bir önceki olabilir" dedi. Yıldız, "Bir mutabakat söz konusu mu? Özellikle kayyum konusunda" şeklindeki soruya ise "Baştan beri mutabıkız" diye yanıtladı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda bir mutabakat olup olmadığının sorulması üzerine de Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliye konusunda da bir beyan varsa, elbette tahliye edilmesi lazım. Liderimiz dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamayı yaptı. Hepsini toparladı. Tüm süreci özetleyen bir açıklamaya yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek de yok aslında" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Yasal düzelemelerle ilgili rapor, kanun teklifi haline bu ay içerisinde getirilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi halien gelip gelmemesi yüce Meclis'in işi. Meclis'te gruplar anlaşılırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan da bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması da çok uzun sürmez. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Kesin süre veremeyiz"

Yıldız, nisan ayının işaret edilmesi üzerine, "Nisan geç bir ay bana göre" dedi.

MHP'li Yıldız, "Sahadaki durumun tespit ve teyidinden sonra yasal adımlar atılacak deniliyor" ifadeleri üzerine, "Elbette teyit ve tespit bir koşul. Bu bizim hazırlayacağımız müşterek protokol diyelim adına. Raporda da teyit ve tespit şartı var. Bu konuda bir anlaşmazlık yok" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi"

Yıldız, "İyi olacak onu söyleyeyim. Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Bakıyoruz Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor, ekonomimiz altüst oluyor. Artık dünya o kadar küçüldü ki yetkililerden herhangi birinin söylediği söz, doğrudan mutfağımıza, cebimize, kasamıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör umarım bütün dünyada biter. İnsanlık da nefes alır. Emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen bazı devletler var, bu da sır değil. Bunu da ayaküstü açıklamanın imkansızlığı ortada. Çıkışta raporu da son şeklini vermiş oluruz. Neticelendirir, çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

"16 aydır bir şehidimiz gelmedi"

"Sayın Genel Başkan dün çağrıyı yaptı ama ittifak ortağında karşılık bulmuyor, bulacak mı?" sorusunu yanıtlarken de Yıldız, şunları kaydetti:"

"Kim söylüyor karşılık bulmadığını. Karşılık buldu. Sizin sahadan haberiniz yok herhalde. Yurdun dört bir köşesinden bizi arayanlar, Türk milleti karşılığını verdi. Büyük bir kardeşlik içerisinde bu iş neticelenecek. 16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bunu izah edecek bir kelime de yok. Bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere. Çıkılan yolda başarıyla gelindi, başarıyla da neticelenecek. Artık son bu. Bu saatten sonra bu iş geriye döner mi, öyle bir şey yok. Bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir aykırı düşüncesi yok birbirinden. Tamamen uyum içindeyiz. Her konuda uyum içerisindeyiz. Raporda da göreceksiniz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: Terörsüz Türkiye Süreci Beraberinde Başarı Getirecek - Son Dakika

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:00
Süreç komisyonu toplantısı sona erdi MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Süreç komisyonu toplantısı sona erdi! MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldız: Terörsüz Türkiye Süreci Beraberinde Başarı Getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.