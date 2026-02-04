Yıldız: Terörsüz Türkiye Süreci Beraberinde Başarı Getirecek

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor toplantısına gelişinde gazetecilerin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerini hatırlatarak, "Sayın Genel Başkan dün çağrıyı yaptı ama ittifak ortağında karşılık bulmuyor, bulacak mı?" sorusu üzerine, "Kim söylüyor karşılık bulmadığını. Karşılık buldu. Sizin sahadan haberiniz yok herhalde. Yurdun dört bir köşesinden bizi arayanlar, Türk milleti karşılığını verdi. Büyük bir kardeşlik içerisinde bu iş neticelenecek. 16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bunu izah edecek bir kelime de yok. Bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere. Çıkılan yolda başarıyla gelindi, başarıyla da neticelenecek. Artık son bu. Bu saatten sonra bu iş geriye döner mi, öyle bir şey yok. Bu iş bitti. Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir aykırı düşüncesi yok birbirinden. Tamamen uyum içindeyiz. Her konuda uyum içerisindeyiz. Raporda da göreceksiniz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için beşinci kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Yıldız, toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'li Yıldız, bu görüşmenin son toplantı olup olmayacağına ilişkin "Belli olmaz. Bir girelim, toplanalım. Mümkün. Sondan bir önceki olabilir" dedi. Yıldız, "Bir mutabakat söz konusu mu? Özellikle kayyum konusunda" şeklindeki soruya ise "Baştan beri mutabıkız" diye yanıtladı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda bir mutabakat olup olmadığının sorulması üzerine de Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliye konusunda da bir beyan varsa, elbette tahliye edilmesi lazım. Liderimiz dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamayı yaptı. Hepsini toparladı. Tüm süreci özetleyen bir açıklamaya yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek de yok aslında" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Yasal düzelemelerle ilgili rapor, kanun teklifi haline bu ay içerisinde getirilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi halien gelip gelmemesi yüce Meclis'in işi. Meclis'te gruplar anlaşılırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan da bir mutabakatla geçtiği için kanunlaşması da çok uzun sürmez. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Kesin süre veremeyiz"

Yıldız, nisan ayının işaret edilmesi üzerine, "Nisan geç bir ay bana göre" dedi.

MHP'li Yıldız, "Sahadaki durumun tespit ve teyidinden sonra yasal adımlar atılacak deniliyor" ifadeleri üzerine, "Elbette teyit ve tespit bir koşul. Bu bizim hazırlayacağımız müşterek protokol diyelim adına. Raporda da teyit ve tespit şartı var. Bu konuda bir anlaşmazlık yok" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi"

Yıldız, "İyi olacak onu söyleyeyim. Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya da evrilir. Bakıyoruz Atlantik'in öbür tarafından bir açıklama yapılıyor, ekonomimiz altüst oluyor. Artık dünya o kadar küçüldü ki yetkililerden herhangi birinin söylediği söz, doğrudan mutfağımıza, cebimize, kasamıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör umarım bütün dünyada biter. İnsanlık da nefes alır. Emperyalist amaçlarını devam ettirmek isteyen bazı devletler var, bu da sır değil. Bunu da ayaküstü açıklamanın imkansızlığı ortada. Çıkışta raporu da son şeklini vermiş oluruz. Neticelendirir, çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

"16 aydır bir şehidimiz gelmedi"

