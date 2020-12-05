Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
05.12.2020 11:27
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'nin şarkısını söylediği anları paylaştı. Altun'un paylaşımına "Ne oldu Gonca mı dövdü, sıkı dur yorulsun" diye cevap veren Tilbe, kimsenin anlayamadığı yorumunu kısa sürede sildi.
Yakın bir zaman önce oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan ALtun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ
Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü. Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ve yaptırmayacağını söylemişti.
Son Dakika Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı