Yıldız Tilbe’nin küfür ettiği o an! Seyhan Avşar ilk kez anlattı

Gazeteci Seyhan Avşar, Banu Noyan’ın sunduğu En Moda programına konuk oldu. Yayında yıllar önce Yıldız Tilbe ile yaşadığı olaylı röportajı ilk kez tüm detaylarıyla anlatan Avşar, magazin gündemine damga vuran küfür krizinin perde arkasını gözler önüne serdi.

“SORU BANA AİT DEĞİLDİ”

Avşar, söz konusu basın toplantısına destek olmak amacıyla katıldığını belirterek, yönelttiği sorunun kendisine ait olmadığını söyledi. Başka bir gazetecinin sormaya çekindiği soruyu ilettiğini ifade eden Avşar, yaşananların bu noktada kontrolden çıktığını dile getirdi.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE İBRAHİM TATLISES VARDI

Sorunun, Tilbe’nin daha önce yaşadığı tartışmalara rağmen İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etmesiyle ilgili olduğunu belirten Avşar, “Biz gazeteci olarak bundan sonra ne olacak diye sorduk” dedi.

“BEN DE NASİBİMİ ALDIM”

Tilbe’nin tavrının kadın ve erkeklere göre değiştiğini öne süren Avşar, o gün kendisinin de sert bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşadığını belirten gazeteci, sürecin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

O ANLAR GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Yaşanan olayda Yıldız Tilbe’nin bir anda Avşar’a yönelik küfürlü sözler sarf ettiği, Avşar’ın ise bu çıkışa “Aşk olsun” diyerek yanıt verdiği anlar uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.