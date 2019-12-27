"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Yılın Afrikalı Futbolcusu' ödülüne 3 aday - Son Dakika Spor

"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

6 saat önce

CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane ve Manchester City'den Cezayirli Riyad Mahrez'in aday gösterildiği bildirildi.

CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane ve Manchester City'den Cezayirli Riyad Mahrez'in aday gösterildiği bildirildi.


İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oyuncu Yaya Toure oldu.


Ödülü geçen yıl Liverpool'da top koşturan Mısırlı Muhammed Salah kazanmıştı.


Yılın futbolcusu ödül töreni, 7 Ocak 2020'de Mısır'ın Hurgada kentinde yapılacak.


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Afrika Futbol

Konfederasyonu (CAF), 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne

Muhammed Salah, Sadio Mane ve Riyad Mahrez'i aday gösterdi.

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27, 2019



Muhammed Salah, sadio mane, Liverpool, Riyad, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:39 
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