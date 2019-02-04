Yılın Aşk Filmi 'Bir Aşk İki Hayat'tan Yılın En Romantik Düğün Sahnesi

Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı, Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat' filminde yer alan düğün sahnesi daha film vizyona girmeden konuşulmaya başlandı. Çekimleri ağırlıklı olarak Kadıköy-Moda'da geçen filmde Engin Akyürek'in canlandırdığı 'Umut'un Bergüzar Korel'in hayat verdiği 'Deniz'e sürpriz yaparak Caddebostan sahilinde yaptığı evlilik teklifi ve düğün merasimi izleyiciye unutamayacağı romantik anlar yaşatacak.

15 Şubat'ta beyazperdede seyirciyle buluşacak filmin düğün sahnesi çekimleri oldukça eğlenceli geçti. Çekimler sırasında sahilde çimler üzerine hazırlanan romantik masalar ve ağaçlara asılan süsler oradan geçenlerin ilgi odağı oldu. Kimilerinin gerçek düğün sandığı o romantik anlar çevredekilerden büyük alkış topladı.

Fragman ve afişiyle vizyon önceki merak konusu olan filmde Engin Akyürek yönetmen Umut, Bergüzar Korel ise mimar Deniz karakteriyle seyircinin karşısında olacak. Umut'un günlük yaşam akışı içinde verdiği bir karar; o gece kaderini belirleyecek. Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atarken, bu adımların biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ile onu fırtınalı günlere sürükleyecek. Hayatın, aldığımız küçük kararların toplamı olduğunu gözler önüne serecek, 'Bir Aşk İki Hayat'ta Akyürek ve Korel'e İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimler eşlik ediyor.