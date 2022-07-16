Yılın Çocuk Filmi "Masal Şatosu: Gizemli Misafir"İn İlk Fragmanı Yayınlandı

Yılın çocuk filmi "Masal Şatosu: Gizemli Misafir"in ilk fragmanı yayınlandı. 12 Ağustos'ta gösterime girecek olan film sihirli bir dünyanın kapısını aralayarak hayranlarını sürprizlerle dolu yeni bir maceraya sürükleyecek.

Başrolünde Ecrin Su Çoban'ın yer aldığı "Masal Şatosu: Gizemli Misafir"in çekimleri geçen haftalarda Antakya'da tamamlanmıştı. 12 Ağustos'ta beyazperdede yerini alacak filmden ilk fragman da geldi.

Yönetmenliği Burak Kuka'ya, senaryosu ise Erçin Sadıkoğlu'a ait olan "Masal Şatosu: Gizemli Misafir"de, Neşe' ve arkadaşları hayranlarını bu kez masal diyarına götürecek. 'Neşe ile aksiyon ve eğlence dolu bir maceraya atılacak olan çocuklar, unutamayacakları bir seyir deneyimi yaşayacak.

Filmin Konusu ise şöyle:

"Neşe" ve arkadaşları ışıl ışıl süsledikleri evlerinde parti hazırlığındayken, bir misafir tarafından kapıları çalınır. Kimsenin tanımadığı bu çocuk, masal diyarından gelen ve hafızası bir hata ile silinen bir prenstir. Sihirli misafirleri 'Prens', masal diyarının neşesidir ve onun Dünya'da kaldığı her an masal diyarına mutsuzluk hakim olacaktır. 'Neşe' ve arkadaşları hiç bilmedikleri mistik ortamları keşfederken, maceradan maceraya atılarak 'Prens'i ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarının neşesini geri kazandırmak için aksiyon ve eğlence dolu bir serüvene atılırlar."