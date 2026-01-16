Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması

16.01.2026 10:31
Prof. Dr. Büyükalaca ve Oranlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçim yaptı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Sezgin Büyükalaca ve Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Büyükalaca, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Büyükalaca, "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

Büyükalaca, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" karelerine oy verdi.

Oylamayı değerlendiren Büyükalaca, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasını her yıl gerçekleştirmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu belirten Büyükalaca, emeği geçenlere teşekkür etti.

BİK Bölge Müdürü Oranlı da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Oylamaya katılan BİK Adana Bölge Müdürü Oranlı da fotoğraflarla ilgili AA Adana Bölge Müdürü Erikan'dan bilgi aldı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerini seçen Oranlı, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Artur Widak'ın "Havalı hareket", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını oyladı.

Oylamayı değerlendiren Oranlı, Anadolu Ajansının basın tarihi açısından çok önemli bir kurum olduğunu belirtti.

AA'nın yurt içinde ve dışında önemli bir misyonu ifa ettiğini vurgulayan Oranlı, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze'deki soykırımın duyurulmasında çok önemli hizmeti ifa ediyor. Enformasyonda küresel eşitsizliğin giderilmesi için Anadolu Ajansının güçlü olması çok değerli. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok güzel kareler var, onları oyladık. Aslında güzeller arasından bir tercih yapma durumundaydık. Haber fotoğrafçılığı anlamında da 'Yılın Kareleri' artık bir ekol oldu. Anadolu Ajansı, haber fotoğrafçılığında çıtayı çok yükseltti. Tebrik ediyorum, yarışmacı ruhun iletişim sektörüne katkı vermesini ve devam etmesini diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

