Yılın Kareleri Oylaması

29.01.2026 09:28
Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılınç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğrafını tercih eden Kılınç, bu fotoğrafın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü anımsattığını ve SOLOTÜRK'ün başarısını ortaya koyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kılınç, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafına oy verdi. Fotoğraftan etkilendiğini dile getiren Kılınç, "Fotoğraf bulutların içerisinde uçan bir kale izlenimi oluşturuyor. Bayrağımızın kalenin tepesinde dalgalanması etkileyici. Bayrağımız hiçbir zaman yere düşmez, düşürülemez." dedi.

"Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçen Ahmet Kılınç, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oyladı.

Gazze'de, açlık, barınma ve tıbbi yardım gibi pek çok sıkıntının bir arada olduğunu vurgulayan Kılınç, "Gazze'de soykırımın bariz şekilde yaşandığını gözlemliyoruz. Fotoğrafların her biri Gazze'deki sorunu net bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

"Yılın Kareleri fotoğraf oylaması toplumun nabzını çok güzel ölçüyor"

Kılınç, her bir fotoğrafı seçmekte zorlandığını belirterek, Cumhuriyet'ten de eski olan Anadolu Ajansının ulusal ve uluslararası alanda büyük tecrübesinin bulunduğunu, toplumun dinamiklerini çok başarılı şekilde kamuoyuna aktardığını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Kılınç, oylamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Atatürk Araştırma Merkezi, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine araştırmalar yapıyor. Bu dönem, Anadolu Ajansının kuruluş dönemine tekabül ediyor. Zorluk dönemlerinde, Milli Mücadele döneminde kurulmuş olan Anadolu Ajansı, bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Bu başarılardan bir tanesi de Yılın Kareleri fotoğraf oylaması ve bu uygulama toplumun nabzını çok güzel ölçüyor. Anadolu Ajansının yaptıkları, yapacaklarının garantisidir. Fotoğraflar son yıllarda dünyada birçok olumsuz durumun, olayın artış gösterdiğini bize gösteriyor. Toplumların sorunlar karşısında tepki verdiğini de fotoğraflar anlatıyor. Fotoğrafları çekenleri kutluyorum, hepsinin emeğine sağlık. Anadolu Ajansını da bu uygulamayı devam ettirdiği için tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

