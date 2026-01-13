Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
13.01.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükgümüş, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve seçimini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükgümüş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir Güneş Doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Büyükgümüş, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her Şeye Rağmen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi Yerinde" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

"İnşallah Türkiye'nin de öncülük ettiği girişimlerle bu acılar bir daha yaşanmayacak"

Büyükgümüş, " Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını oylayarak, "Gazze'de yaşanan soykırımın en önemli üzerinde durmamız gereken boyutu gıdanın bir silah olarak konumlandırılması. Bu, bütün uluslararası kuralları yeniden tanımlamamızı gerektiren ve burada ciddi bir hukuki duruş sergilememiz gereken bir husus." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası anlaşılmasına rağmen, Gazze'ye anlaşılan miktarda gıda yardımının girmesinin de engellendiğine işaret eden Büyükgümüş, "Bu da ne kadar devlet aklından uzaklaşıp bir çeteye, Netanyahu ve ekibinin, evrildiğini gösteriyor. Bugün İsrail diye bir devletten bahsedemiyoruz. O devleti dahi esir almış, gözü dönmüş haydutlar çetesinden bahsediyoruz. İnşallah Türkiye'nin de öncülük ettiği girişimlerle bu acılar bir daha yaşanmayacak şekilde bitecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansını "Kanıt" isimli kitabı nedeniyle tebrik eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Kanıt isimli kitap, tüm uluslararası platformlarda muhataplarımızla paylaşmamız ve Gazze'de yaşanan soykırımı belgelemek, hukuki olarak buna dayanak oluşturmak bakımından çok önemli bir eser oldu. Anadolu Ajansının sahada çalışan foto muhabirleri çok önemli bir hizmet, eser ortaya koydular. Sonra çok geliştirildi; konumu, hangi saatte yapıldığı, bir soykırım karşısında vicdanlı bir medyanın ne yapması gerektiğinin bir ders niteliğinde süreci oldu. İyi ki Anadolu Ajansı var."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Ajansı, AK Parti, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:02:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.