Yılın Kareleri Oylaması Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükgümüş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir Güneş Doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Büyükgümüş, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her Şeye Rağmen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi Yerinde" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

"İnşallah Türkiye'nin de öncülük ettiği girişimlerle bu acılar bir daha yaşanmayacak"

Büyükgümüş, " Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını oylayarak, "Gazze'de yaşanan soykırımın en önemli üzerinde durmamız gereken boyutu gıdanın bir silah olarak konumlandırılması. Bu, bütün uluslararası kuralları yeniden tanımlamamızı gerektiren ve burada ciddi bir hukuki duruş sergilememiz gereken bir husus." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası anlaşılmasına rağmen, Gazze'ye anlaşılan miktarda gıda yardımının girmesinin de engellendiğine işaret eden Büyükgümüş, "Bu da ne kadar devlet aklından uzaklaşıp bir çeteye, Netanyahu ve ekibinin, evrildiğini gösteriyor. Bugün İsrail diye bir devletten bahsedemiyoruz. O devleti dahi esir almış, gözü dönmüş haydutlar çetesinden bahsediyoruz. İnşallah Türkiye'nin de öncülük ettiği girişimlerle bu acılar bir daha yaşanmayacak şekilde bitecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansını "Kanıt" isimli kitabı nedeniyle tebrik eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Kanıt isimli kitap, tüm uluslararası platformlarda muhataplarımızla paylaşmamız ve Gazze'de yaşanan soykırımı belgelemek, hukuki olarak buna dayanak oluşturmak bakımından çok önemli bir eser oldu. Anadolu Ajansının sahada çalışan foto muhabirleri çok önemli bir hizmet, eser ortaya koydular. Sonra çok geliştirildi; konumu, hangi saatte yapıldığı, bir soykırım karşısında vicdanlı bir medyanın ne yapması gerektiğinin bir ders niteliğinde süreci oldu. İyi ki Anadolu Ajansı var."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.