Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde de Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' seçkisinde tercihlerim yalnızca estetik gücüyle değil, taşıdığı anlam ve hafızamıza bıraktığı iz nedeniyle seçtiğim fotoğraflar oldu. Bu kareler yaşadığımız çağın tanığı niteliğinde. Bazen tek bir fotoğraf, uzun cümlelerin anlatamadığını anlatabiliyor. Bu fotoğraflar da tam olarak bunu başardı." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.