Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
16.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Görgün, AA'nın 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı; oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Görgün, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Haluk Görgün, "Gündelik Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da dolunayın Galata Kulesi ile birlikte görüntülenmesini konu alan "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verirken, "Gündelik Hayat" kategorisinde dünyanın farklı yerlerinden enstantaneler var. Bir İstanbullu, bir İstanbul hayranı olarak Galata Kulesi ile dolunayın beraber fotoğraflandığı kare hepsinin içinde tercih ettiğim fotoğraf oldu." dedi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Görgün, şöyle konuştu:

"Dünyada kendi uçak gemisini tasarlayan, üreten sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Şimdi TCG ANADOLU'nun bir büyük boyu, abisi diyebileceğimiz Milli Uçak Gemimizin üretim faaliyetlerine başladık. Bu boğaz geçişi TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilirken ben de geminin üzerindeydim. O gün çok güzel bir gündü. Bu geçişte SAVARONA da vardı. Bu nedenle TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında donanmamızda görev alan gemilerimizin, fırkateynlerimizin sırayla yaptığı boğaz geçiş töreni sırasında çekilen bu fotoğrafı tercih ettim."

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafına oy veren Görgün, tercihinin nedenini, "Futbolu seven, geçmişte de futbol oynamış birisi olarak Trabzonlu futbolcunun atletik bir sıçrayışla topa müdahale etmesi zorluk derecesi çok yüksek bir hamle. Hem pozisyonu başarıyla tamamladığını gösteriyor hem de iyi çekilmiş bir fotoğraf." olarak açıkladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle flamingo sayısının azalmasına yönelik "Hareket zamanı" fotoğrafını seçen Haluk Görgün, kuraklık ve azalan flamingo sayısını anlatan fotoğraf karesinde renkleri, açısı ve vurgusu itibarıyla güzel bir an yakalandığını söyledi.

Görgün, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in Senegalli genç kızın, Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" isimli romanını okurkenki ana ait "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Görgün, şunları ifade etti:

"İsrail'in uyguladığı soykırım ve zulüm, dünyada hiç görülmemiş bir boyutta kendine yer edinecek seviyeye ulaştı. Hem her türlü silahlı saldırıyı yaptılar hem de masum halka ulaşacak insani yardımları uzun süre engellediler. Ulaşan yardımların dağıtılmasında da çok zorluk çıkardılar. Oraya ulaşan gıda maddesinin her bir gramının ne kadar anlamlı, önemli ihtiyaç olduğunu gösterirken diğer taraftan da nimete olan saygıyı ortaya koyduğunu değerlendirdiğim için bu kareyi tercih ettim."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Haluk Görgün, şunları söyledi:

"AA'nın fotoğraf oylaması 2012'den itibaren her sene yapılan bir hale geldi, gelenekselleşti. Biz de yılın bu zamanı geldiğinde Anadolu Ajansının bizlerden randevu isteyip fotoğraf karelerinden seçimlerimizi yapmamızı bir anlamda bekler olduk. Her halde 7 senedir üst üste bu fotoğraf karelerini tercih etme şansı buldum. Bu sene önceki yıla göre kategorilerin arttığını da gözlemledim. Geçen seneki oy veren sayısını sorduğumda 1,5 milyonun üzerinde seçim yapıldığını öğrendim. Bu sayı, seçilen karelerin geniş bir pozitif algıyla ve oylamayla tercih edildiğini gösteriyor. Eminim Anadolu Ajansının foto muhabirleri arasında çok tatlı bir rekabete de dönüşmüştür. Yıl içinde belki bu bakış açısıyla belki de günlük iş sırasında fark etmeden çektikleri fotoğraflarla geriye döndüklerinde ciddi katalogları oluyordur. Onların arasından yapılan tercihlerle bu karelerin arasına girmeye çalışıyorlardır. Güzel bir gelenek. Tekrardan tercih etme şansını bana verdiğiniz için Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum."

Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:08:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.