Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Görgün, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Haluk Görgün, "Gündelik Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da dolunayın Galata Kulesi ile birlikte görüntülenmesini konu alan "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verirken, "Gündelik Hayat" kategorisinde dünyanın farklı yerlerinden enstantaneler var. Bir İstanbullu, bir İstanbul hayranı olarak Galata Kulesi ile dolunayın beraber fotoğraflandığı kare hepsinin içinde tercih ettiğim fotoğraf oldu." dedi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine ilişkin "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Görgün, şöyle konuştu:

"Dünyada kendi uçak gemisini tasarlayan, üreten sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Şimdi TCG ANADOLU'nun bir büyük boyu, abisi diyebileceğimiz Milli Uçak Gemimizin üretim faaliyetlerine başladık. Bu boğaz geçişi TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilirken ben de geminin üzerindeydim. O gün çok güzel bir gündü. Bu geçişte SAVARONA da vardı. Bu nedenle TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında donanmamızda görev alan gemilerimizin, fırkateynlerimizin sırayla yaptığı boğaz geçiş töreni sırasında çekilen bu fotoğrafı tercih ettim."

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafına oy veren Görgün, tercihinin nedenini, "Futbolu seven, geçmişte de futbol oynamış birisi olarak Trabzonlu futbolcunun atletik bir sıçrayışla topa müdahale etmesi zorluk derecesi çok yüksek bir hamle. Hem pozisyonu başarıyla tamamladığını gösteriyor hem de iyi çekilmiş bir fotoğraf." olarak açıkladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde, kuraklık nedeniyle flamingo sayısının azalmasına yönelik "Hareket zamanı" fotoğrafını seçen Haluk Görgün, kuraklık ve azalan flamingo sayısını anlatan fotoğraf karesinde renkleri, açısı ve vurgusu itibarıyla güzel bir an yakalandığını söyledi.

Görgün, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in Senegalli genç kızın, Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" isimli romanını okurkenki ana ait "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Görgün, şunları ifade etti:

"İsrail'in uyguladığı soykırım ve zulüm, dünyada hiç görülmemiş bir boyutta kendine yer edinecek seviyeye ulaştı. Hem her türlü silahlı saldırıyı yaptılar hem de masum halka ulaşacak insani yardımları uzun süre engellediler. Ulaşan yardımların dağıtılmasında da çok zorluk çıkardılar. Oraya ulaşan gıda maddesinin her bir gramının ne kadar anlamlı, önemli ihtiyaç olduğunu gösterirken diğer taraftan da nimete olan saygıyı ortaya koyduğunu değerlendirdiğim için bu kareyi tercih ettim."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Haluk Görgün, şunları söyledi:

"AA'nın fotoğraf oylaması 2012'den itibaren her sene yapılan bir hale geldi, gelenekselleşti. Biz de yılın bu zamanı geldiğinde Anadolu Ajansının bizlerden randevu isteyip fotoğraf karelerinden seçimlerimizi yapmamızı bir anlamda bekler olduk. Her halde 7 senedir üst üste bu fotoğraf karelerini tercih etme şansı buldum. Bu sene önceki yıla göre kategorilerin arttığını da gözlemledim. Geçen seneki oy veren sayısını sorduğumda 1,5 milyonun üzerinde seçim yapıldığını öğrendim. Bu sayı, seçilen karelerin geniş bir pozitif algıyla ve oylamayla tercih edildiğini gösteriyor. Eminim Anadolu Ajansının foto muhabirleri arasında çok tatlı bir rekabete de dönüşmüştür. Yıl içinde belki bu bakış açısıyla belki de günlük iş sırasında fark etmeden çektikleri fotoğraflarla geriye döndüklerinde ciddi katalogları oluyordur. Onların arasından yapılan tercihlerle bu karelerin arasına girmeye çalışıyorlardır. Güzel bir gelenek. Tekrardan tercih etme şansını bana verdiğiniz için Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum."

Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.