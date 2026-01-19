Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Spor

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

19.01.2026 09:29
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erhan Ertürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Ertürk, "portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'na ait "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Ertürk, "spor" kategorisinde yine Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" isimli fotoğrafını oyladı.

Ertürk, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya Karşı", "Günlük hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" adlı karelerini tercih etti.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Ertürk, "Fotoğrafçılık açısından yetkin bilgim yok ama anlattıkları içerikler açısından hepsi çok etkileyici fotoğraflar. Maalesef dünyada derin olaylar yaşıyoruz. Dünyanın her tarafında farklı sıkıntılar var. Gazze fotoğrafları insanı fazlasıyla etkiliyor. Orada suçsuz çocukların yaşadıkları acılar sebebiyle burada rahat otururken kendini suçlu hissediyorsun." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

