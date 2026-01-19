Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı

19.01.2026 12:16
MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, AA'nın 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları seçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi" fotoğrafını seçen Arıkan, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih etti.

Arıkan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Belki bu çalışma bakarsınız uluslararası bir fotoğraf yarışmasına dönüşebilir"

MKK Genel Müdürü Arıkan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları çekenlerin hepsinin tebrik edilmesi gerektiğini belirterek, "Muhteşem fotoğraflar... Seçmek de oldukça zor. Hepsi birbirinden güzeldi." dedi

Kendi kültürünü yansıtan fotoğrafların daha çok hoşuna gittiğini dile getiren Arıkan, oylamaya konu olan kareleri "muhteşem ve rengarenk" olarak nitelendirdi.

Savunma sanayisi ve uçaklarla ilgili fotoğrafların ayrı güzellikte olduğunu vurgulayan Arıkan, "İnşallah bu güzel çalışma da yıllar boyu devam eder. Gelenek olarak Anadolu Ajansı bunu yapıyor. Belki bu çalışma bakarsınız uluslararası bir fotoğraf yarışmasına dönüşebilir." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ekonomi, Son Dakika

