Yılın Kareleri Oylaması Başladı

20.01.2026 09:35
Rektör Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'in "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Yılmaz, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

Yılmaz, fotoğrafları çeken AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

