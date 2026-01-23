Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkoğlu; lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Arıkoğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abi Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" adlı karelerini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" isimli fotoğraflarını oylayan Arıkoğlu, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafına oy verdi.

Arıkoğlu: "Günümüzdeki canlı ve devam eden olaylara değinen fotoğraflar"

6 kategorideki fotoğrafların güncel ve devam eden konulara değindiğini dile getiren Arıkoğlu, oylamaya katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Spor" kategorisinde seçtiği Alperen fotoğrafıyla ilgili de konuşan Alper Arıkoğlu, "Spor kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı sildiğimiz bir maçın karesi olduğu için Alperen'i seçtim, Türkiye Basketbol Federasyonunda görev aldığım için seçmedim bunu. Çok özel bir andı ve oradaydım. Bu kadar savaşın, açlığın ve susuzluğun olduğu bir dönemde çok güncel ve doğal fotoğraflar var." açıklamasını yaptı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.