Yılın Kareleri Oylaması Başladı

06.02.2026 10:44
Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 2025'e damga vuran fotoğrafları oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırbıyık, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Kırbıyık, "Haber" kategorisinde oyunu Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından yana kullandı.

Kırbıyık, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde yine Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" ve İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oylayan Kırbıyık, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karesini seçti.

Seçkide yer alan fotoğraflar dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Kırbıyık, AA'nın Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve dünyada zulme uğrayanların mağduriyetlerini yayımladığı karelerle dünyanın gündemine taşıdığını belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
