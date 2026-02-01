Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor

Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor
01.02.2026 09:29
Burçin Gözlüklü, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy vererek duygu dolu anlar yaşadı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gözlüklü, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oylayan Gözlüklü, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Gözlüklü, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" isimli fotoğrafını oyladı.

Burçin Gözlüklü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlardır", "Günlük Yaşam" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay keyfi" adlı karelerini tercih etti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getiren Gözlüklü, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok etkileyici fotoğraflardı. Özellikle Gazze ile ilgili fotoğraflar yüreğimizi dağladı. Hakikaten çok büyük bir acı verdi. İnşallah en kısa zamanda buradaki insanlık dramı bir an önce son bulur. Gerçekten insan bu fotoğraflara bakarken çok duygulanıyor. Hemen hemen hepsini çok beğendim. Tüm fotoğraflar çok güzeldi. Fenerbahçe ile ilgili fotoğrafları tabi öncelikli işaretleme gereği hissettim. Herkesin emeğine sağlık. Böyle duyarlı bir projeye imza atan herkesi tebrik ediyorum."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fenerbahçe, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başlıyor - Son Dakika
