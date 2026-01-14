Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İkinci, lifebox, AJet ve Roketsan katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden İkinci, Gazze'de yaşananları en net şekilde gösterdiği, çocukların açlıkla mücadelesi ve gıdaya ulaşmak için verdikleri çabayı en iyi şekilde ortaya koyduğu için bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın Filistinli anne-çocuğu konu alan "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen İkinci, "Savaşın en büyük acısını anne ve çocuklar yaşıyor. Anne ve çocuğunun büyük bir savaş durumunda bile yüzlerinin güldüğünü görebilmek çok güzel." dedi.

İkinci, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk savunma sanayi ürünlerini konu alan "Nöbet" fotoğrafını seçti. İkinci, "KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB2, Baykar ile çalıştığımız, emek verdiğimiz platformlar. Bu platformların TCG ANADOLU'nun üzerinde olduğunu, kalktığını görmek bizim için 2025'teki en önemli olaylardandı. Onun için bu fotoğrafın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İkinci, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt takımlarının RAMS Park'taki karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarının, yaptığı koreografi ile Filistin'e destek vermesini konu alan "Statların dili" fotoğrafına oy verdi. Murat İkinci, seçiminin gerekçesini, "Sporun önemli noktası centilmenlik ve toplumsal olaylara duyarlılık. Burada da tribünlerde Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalmayıp tepki gösteren taraftarların güzel bir görüntüsü var." sözleriyle ortaya koydu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy veren İkinci, "Şehirlerimizde doğal yaşamın devam ettiğini görmek, Van'ın Gürpınar ilçesinde dağ keçilerinin bu fotoğrafını görmek gelecek için umut veriyor." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Murat İkinci, "Her türlü olumsuzluğa rağmen hala keyifle araba sürmesi hoşuma gitti." diye konuştu.

Roketsan Genel Müdürü İkinci, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin de "Çok güzel fotoğraflar arasında bayağı zor seçimler yaptık. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflardı. Bu fotoğrafların içerisinde hem gündemi takip etmek hem de savunma sanayine yönelik başarıları gösteren fotoğrafları görmek daha çok ilgimi çekti. Bu başarılı çalışmasından dolayı da Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.