Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yaşar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre"de Daniel Cardenas'ın "Vakur" başlıklı karelerini seçen Yaşar, "Haber"de ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı.

Yaşar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesini seçti.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden MEÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar, "Bütün kategorilerde fotoğrafları seçmekte zorlandık. Birini seçmek zorundaydık. Bütün fotoğraflarda emek sarf edilmiş. Her bir fotoğraf çok kaliteli. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.