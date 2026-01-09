Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Aksoy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli karesini oyladı.

Aksoy "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" karesini seçerken, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçen Aksoy, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını tercih etti.

Atilla Aksoy, her biri birbirinden güçlü görseli olan fotoğraflar arasında tercihte bulunmanın zorlu olduğunu belirterek, çalışmaya katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.