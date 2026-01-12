Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
12.01.2026 12:26
Bayram Yalçınkaya, 2025 Yılın Kareleri oylamasında etkileyici fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçınkaya, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen Bayram Yalçınkaya, "Portre" özel kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Yalçınkaya, "Spor" kategorisinde de Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" ile Arife Karakum'un "Hava topu" karesinden yana tercih yaptı.

Federasyon başkanı Yalçınkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı karesini oyladı.

Bayram Yalçınkaya, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene birbirinden güzel kareler vardı. En çok 'Gazze Açlık'la ilgili karelerin hepsi insanı etkileyen, duygusal olarak zorlayan karelerdi. Bir kız çocuğunun feryadı benim çok dikkatimi çekti. 'Haber' kategorisinde havacılıkta katettiğimiz gelişmelerden dolayı üstünde Türk bayrağı olan uçağımız dikkatimi çekti ve etkiledi. 'Günlük Yaşam' kategorisinde de çok ciddi yıkılmış binaların arasında kurulan portatif havuzda çocukların eğlencesini gösteren bir kare beni çok etkiledi açıkçası. Çocukların neşesi, etraftaki her türlü olumsuzlukları yenebiliyor. Bu sene karelerde seçmekte zorlandım. Tüm fotoğrafçılarımızın emeklerine sağlık, umarım güzel bir sonuç olur." ifadelerini kullandı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

