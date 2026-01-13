İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Parıldar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

Parıldar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Parıldar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

"Çok kıymetli bir çalışma"

Parıldar, fotoğrafların her birinin anlam dolu olduğunu belirterek "Anadolu Ajansının kıymetli çalışanlarının görev yaparken ortaya çıkarmış oldukları görseller, yılın kareleri fotoğrafları, bir estetiğin bir güzelliğin ürünü. Ama işin biraz daha derinine indiğimiz zaman aslında görsel ve estetiğin yanında özellikle insan bilgeliğini, insanın bilgi seviyesini artırıcı bununla beraber de vicdanının tekrar olayları değerlendirme kapasitesini ortaya çıkararak özellikle 2025 yılında ülkemizde ve dünyada neler gelişmiş, hangi süreçlerden geçmişiz onları bize tekrardan hatırlatan çok kıymetli çalışmalar. Anadolu Ajansının hem muhabirlerine hem foto muhabirlerine hem de tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir çalışma. Elinize emeğinize sağlık. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.