Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli sosyal hizmet uzmanı Betül Turan Esen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Ahmet Aydın'ın "Yılların ardından" karelerini seçen Esen, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" adlı karelerini tercih etti.

Esen, her karenin çok özel olduğunu vurgulayarak, "Hayatın tam ortasında duran ama çoğu zaman fark edemediğimiz gerçekleri bu karelerle yeniden görüyoruz. Tüm habercilerimiz çok saygıdeğer ve çok kıymetli bir iş yapıyor. Özellikle Anadolu Ajansı hem savunuculuk hem de olanı doğru ve yalın biçimde gösterme sorumluluğuyla çok özel bir yerde duruyor." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.