Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

01.02.2026 12:38
Asuman Yavuz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları inceledi.

??????? AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'nın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" fotoğrafını seçen Yavuz, "Haber"de Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karelerini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan hayat" karelerini oylayan Yavuz, "Günlük Hayat"ta ise oyunu Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesinden yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

