Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
25.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenan Şebin, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şebin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Şebin, "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini tercih etti.

Şebin, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını oyladı.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Anadolu Ajansının yaptığı bu organizasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Fotoğrafların insanlar için farkındalık oluşturduğunu belirten Şebin, "İnsanların emeğine karşı da bir farkındalık yaratıyor. Anadolu Ajansı habercilik görevini yerine getirirken bu tür şeyleri de ön plana çıkarması gerçekten önemli bir şey. Çünkü bu iş emekle oluyor belki bu fotoğraflar 1000 karenin içinden seçiliyor." dedi.

Şebin, fotoğrafçıların bir sanat icra ettiğine işaret ederek, "Belki defalarca çekilen kareler ve emek var. O anı yakalamak çok önemli. Görmekle bakmak arasındaki fark vardır. Arkadaşlarımız da gerçekten görmüş, bakmış ve çekmişler. Çok güzel sanat eserleri elde etmişler. Hem acı hem de örnek alınacak fotoğraf hikayeleri var. Bunların gündem oluşturulması noktasında çok güzel işler yapılmış. Bu noktada Anadolu Ajansının üst yönetiminden başlayarak çalışan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:33:15. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.