Yılın Kareleri Oylamasında Ulusoy'dan Seçimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylamasında Ulusoy'dan Seçimler

Yılın Kareleri Oylamasında Ulusoy\'dan Seçimler
05.02.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Hasan Ulusoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında etkileyici fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Ulusoy, savaşlarda en büyük mağduriyeti çocukların yaşadığını belirtti.

Ulusoy, "Haber" kategorisinde, tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından, "Spor" kategorisinde, Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafına oy veren Ulusoy, bu karenin su kaynaklarının tükenmesini ve çevre sorunlarını çok iyi anlattığını vurguladı.

Ulusoy, "Günlük Hayat" kategorisinde, İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafına oy verdi.

Yılın Kareleri'nin fotoğraf açısından kaliteli olduğu kadar verdiği mesajların da güçlü olduğunu belirten Ulusoy, "Özellikle Gazze'de yaşananları anlatan fotoğraflar çok etkiliydi, onu vurgulamak isterim." dedi.

Ulusoy, AA'nın haber dünyasına çok önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek "Foto muhabir ve muhabir arkadaşlarımız da ellerinden gelenin en güzelini yapıyor. Bu kareler de bunun bir göstergesi. Tarihe geçen fotoğraflar. AA'yı bir kez daha tebrik etmek isterim, iyi ki varsınız." diye konuştu

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

ulusoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylamasında Ulusoy'dan Seçimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:25:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylamasında Ulusoy'dan Seçimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.