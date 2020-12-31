Yılın son gününde pazarlar sıkı takipteydi - Son Dakika

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yılın son günü kurulan semt pazarında denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, Altınova İlçe Emniyet Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin gözetiminde HES kodu sorgulanması ve ateş ölçülmesinin ardından pazar yerine alındılar. Zabıta ekipleri, temizlik, fiyat ve gıda denetimleri de gerçekleştirdi. Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "4 günlük Kısıtlama öncesi yoğun olması ihtimali ile özellikle semt pazarlarında denetimlerimizi arttırdık. Halkımızın ve esnafımızın sağlığı bizler için önemli. Halkımızın huzuru ve sağlığı için yapmış olduğumuz bu denetimler, yeni yılda da devam edecek, Altınova Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte 7/24 görev başındayız" diye konuştu. - YALOVA