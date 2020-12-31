Yılın son tırmanışını sağlık çalışanları için yaptılar

Isparta'da 12 dağcı yılın son tırmanışını pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için yaptı. Dağcılar, zorlu hava koşulunda 5 saatlik tırmanışın ardından 2798 rakımlı Gelincik Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Arena Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için Gelincik Dağı zirvesine tırmandı. 12 dağcı zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve 3 metrelere kadar düşen görüş mesafesine zorlu tırmanıştan vazgeçmedi. 5 saatte zirveye ulaşan dağcılar, beyaz önlük giyip, Türk bayrağı açtı.

Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, dünyanın 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini dile getirdi. Bu süreçte en büyük sıkıntı ve yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğuna değinen Yılmaz, "Arena Dağcılık Kulübü sporcuları olarak sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı 2020 yılının son tırmanışını onlar için yaptık. Sağlık emekçilerimize bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Ayrıca bu salgın sürecinde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. 2021 yılının tüm insanlığa sağlıklı bir yaşam getirmesiniz temenni ederim" dedi. - ISPARTA