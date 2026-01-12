Yılkı Atları Kent Merkezine İndi

Bolu'da kar kalınlığının bir metreye ulaştığı yaylalarda yaşayan yılkı atları besin bulmak için kent merkezine indi.

Bolu Dağı ve Atyaylası bölgesinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları kent merkezine kadar indi.

Sürüler halinde merkeze gelen atlara yemeleri için mahalle sakinleri tarafından yiyecek bırakıldı.

Bu arada yılkı atları dronla görüntülendi.