Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor - Son Dakika
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Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

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Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
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Market raflarında yeni dönem başlıyor. Yoğurt ve ayran gibi fermente süt ürünlerinin ambalajlarında kullanılan "ekşi maya" ve "kara maya" ifadeleri yasaklanırken, üreticilere 31 Aralık 2026'ya kadar uyum süresi tanındı. 2027'den itibaren düzenlemeye aykırı etiket taşıyan ürünlerin market raflarında satışına izin verilmeyecek.

Gıda ürünlerinin etiketlerinde yeni dönem başlıyor. Fermente süt ürünlerinde geleneksel üretim yöntemlerini çağrıştıran "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerinin kullanımı sona eriyor. İşletmelere 31 Aralık 2026'ya kadar uyum süresi tanınırken, bu tarihten sonra düzenlemeye aykırı etiket taşıyan ürünlerin raflarda bulunmasına izin verilmeyecek.

İŞLETMELERE 31 ARALIK'A KADAR SÜRE

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamındaki düzenlemeyle yoğurt, ayran ve benzeri ürünlerin etiketlerinde değişikliğe gidiliyor.

İşletmelerin yeni kurallara uyum sağlaması için tanınan geçiş süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

"EKŞİ MAYA" VE "KARA MAYA" İFADELERİ KULLANILAMAYACAK

Yeni uygulamayla birlikte fermente süt ürünlerinin ambalajlarında "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yer verilemeyecek.

Bu kapsamda "ekşi maya yoğurt", "kara maya yoğurt", "ekşi maya ayran" ve "kara maya ayran" gibi ürün tanımlamaları ambalajlardan çıkarılacak.

Aynı şekilde "ekşi mayadan üretilmiştir" ve "kara maya kullanılmıştır" gibi üretim yöntemini ifade eden ibareler de kullanılamayacak.

2027'DE RAFLARDA BULUNAMAYACAK

Geçiş süresinin tamamlanmasının ardından düzenlemeye uygun olmayan etiketlere sahip ürünlerin piyasada bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Ürünlerin raf ömrü henüz dolmamış olsa bile eski ifadeleri taşıyan ambalajlarla satışına devam edilemeyecek. Böylece 2027 yılı itibarıyla söz konusu ifadeler marketlerde satılan fermente süt ürünlerinin ambalajlarından tamamen çıkarılmış olacak.

EkonomiSon Dakika

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