Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

24.01.2026 09:26
Türk bayrağı emojisiyle ''Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır'' diyerek Yılmaz Güney'i ''Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır'' sözleriyle eleştiren Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER SANATÇILARI"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımın ardından Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşan Yavuz Engin, "Bir nesle Türkün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı ' Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri duruşmaya damga vurmuştu.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • brskili brskili:
    o vatansever dediğin sanatçıların da Yılmaz güney hayranıydı 163 172 Yanıtla
    nevzat ak nevzat ak:
    Hay ağzına sağlık Bu savcı niye İşine bakmıyor yapmıyor ortalığı karıştırıyor 127 123
  • Fabsel Fabsel:
    bu savcı o kadar vatansever ise neden alman vatandaşıdır acaba? 117 115 Yanıtla
    Tkaçar Tkaçar:
    Almanya’da doğan batan sever olamıyor mu mal 158 47
    halil tepe halil tepe:
    Almanya’da doğmuş olma ihtimalini düşündün mü sevgili faksel 109 23
    Ali Levent Ali Levent :
    Şaşıracağınız bir bilgi vereyim: Almanya'da doğan TC vatandaşları da mevcut. 14 2
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    beyin bedava ama kullanabilene 7 1
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    halil tepe, almanyada dogsa bile, alman vatandasi olmasi sart degil. 1 1
    123456 123456:
    T kaçar ve halil tepe gardaşlarım adamsınız. Bu fabsel denen malın Almanya'da yada yurt dışında yaşayan hiç. akrabası yok anlaşılan. Yurt dışında hangi. ülkede doğduysa çocuk o ülke yazılır. Benim Berlin doğumlu arkadaşım var. Ve Türkiye'de görev yapıyor. Olamaz mı yani? 0 0
  • 2009kilic 2009kilic:
    Yılmaz Güney, Türk sinemasını dünyada temsil eden, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan bir sanatçıdır. Eserlerinin kalitesi ve uluslararası tanınırlığı tartışma götürmez bir gerçektir. Sanatçıları "vatansever" ve "vatan haini" şeklinde kategorize etmek, sanatın özgür doğasına ve toplumsal eleştiri işlevine aykırıdır. 17 23 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    iyi hossun cesursun dedik de senin isin degil bunlar savci 18 11 Yanıtla
  • Metin Bozkurt Metin Bozkurt:
    hakim öldürdü diye teröristmi oldu ölenin hiçmi suçu yoktur acaba savcı dediğin işini yapar çıkıp ahkam kesmez kimseye vatansız demekte kimsenin haddine değil 15 13 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
