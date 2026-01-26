Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu
26.01.2026 09:10
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yılmaz Güney'in ailesi, Engin hakkında HSK'ya ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

YILMAZ GÜNEY'İN AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; Yılmaz Güney'in ailesi adına Avukat Bişar Alınak HSK'ya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Savcı Engin hakkında "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik/aşağılama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hızla soruşturma yürütülerek hakkında kamu davası açılması talep edildi.

"YILMAZ GÜNEY'E ALENEN SALDIRDI"

Savcı Engin'in paylaşımının "bir kanaat açıklaması değil; hukuken korunamayacak ölçüde ağır ve saldırgan bir kişilik hakkı ihlali olduğu ve suç teşkil eden eylemlere vücut verdiği" ifade edilen dilekçede, "Yavuz Engin, görev ve makamının gerektirdiği özen, tarafsızlık ve vakar ilkelerine açıkça aykırı biçimde hareket ederek, müteveffa sanatçı Yılmaz Güney'in manevi kişiliğine ve hatırasına alenen saldırmış, müteveffa sanatçı Yılmaz Güney'i aynı zamanda araç olarak kullanarak içindeki ideoloji kisvesi altında biriktirdiği öfkeyi dışa vurmuş, Türk milliyetçiliği üzerinden Kürt kimliğini hedef alarak saldırıda bulunmuştur" denildi.

"TARAFSIZLIK İLKESİNİ İSTİSMAR EDEN AĞIR BİR SKANDAL"

Engin'in Cumhuriyet savcısı sıfatıyla yargı erki adına kamu gücü kullanan bir devlet memuru olduğu ifade edilen dilekçede, "Sergilediği tutum, bir Cumhuriyet savcısına bir ağız dalaşı ya da sıradan bir paylaşım değildir, sosyal medya trolü gibi davranarak doğrudan doğruya yargı makamının vakarını yerle bir eden, tarafsızlık ilkesini istismar eden ağır bir skandaldır. Cumhuriyet savcılığı makamı; linç üretmek, yaftalamak, düşman yaratmak ve nefret örgütlemek için değil; hukuku ayakta tutmak, adil soruşturma yürütmek ve yurttaşın devlete duyduğu güveni korumak için vardır. S¸üpheli ise bu makamın ağırlığını, adalet adına taşıdığı cübbeyi, sosyal medya meydanlarında slogan atan bir trol diline dönüştürmüş; yargının ciddiyetini bir etkileşim avcılığı seviyesine düşürmüştür" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Murat:
    Helal olsun valla.Nokta atış yapmışsin.Tebrikler Yavuz Engin. 70 33 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    bu hakim katilini savunan aileye de bir soruşturma açılsa iyi olur 53 28 Yanıtla
  • Bilgeece2009 Bilgeece2009:
    adam iftira etmemiş ki doğruları söylemiş 50 24 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Tamamda Adamın her söylediği doğru 40 19 Yanıtla
  • p3e5gb7e p3e5gb7e:
    doğruyu söylemiş yok öyle değil mi diyecekler ne diyecekler ki 34 13 Yanıtla
