AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: "İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: "İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor"

09.10.2020 16:15

AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: "İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor" "Türkiye pandemi sürecini iyi yönetti" AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, süper güç diye bahsedilen bir çok ülkenin pandemi döneminde sağlık sektöründe çuvalladığını ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: "İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor"

"Türkiye pandemi sürecini iyi yönetti"

MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, süper güç diye bahsedilen bir çok ülkenin pandemi döneminde sağlık sektöründe çuvalladığını ifade etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Yılmaz, Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Her vatandaşın artık kolayca hakkını arayabildiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin pandemi sürecini de iyi yönettiğini, bazı ülkelerin ise adeta çuvalladığını dile getirdi. Ermenistan Azerbaycan savaşına da değinen Yılmaz, AİHM'nin tutumuna da tepki gösterdi. Yılmaz, "İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor" dedi

Pandemi önlemleri dolayısıyla ilçedeki 71 mahalle muhtarından ilk olarak 25'ine hitap eden Yılmaz, insanların artık kolayca haklarını arayabildiklerini belirtti.

Yılmaz, "18 yıldır insanlara haklarını aramayı öğretebildik. İnsanlar hakkını arayabiliyor artık. İnsanlar artık Cumhurbaşkanlarına CİMER vasıtası ile direkt ulaşabiliyor. Bunlar o kadar büyük imkanlar ki, o kadar büyük nimetler ki" dedi.

"Türkiye pandemi sürecini iyi yönetti"

Dünya pandemi sürecini yaşarken büyük oldukları düşünülen ve ya düşündürtülen ülkelerin bazılarının bu süreçte başarısız olduğunu, adeta çuvalladıklarını anlatan Yılmaz, "Bu ülkeler sağlıkta çuvalladı. Tıbbi malzeme de çuvalladı. Süper güç denen ülkeler süreci sağlıklı yürütemediler. Ama ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlığımızın düzgün sağlıklı çalışmalarıyla bu süreci çok iyi yönettik. Bunu bile sabote etmeye çalışanlar oldu, bu davranışlar kimseye bir fayda getirmez. Hükümetimiz ve Sağlık bakanlığımız bu hasta sayılarının açıklanmasında her zaman hassas davranmıştır. Süreç şeffaf yürütülmüştür" diye konuştu.

"Testlerim her defasında negatif çıktı, bulgular kovid olduğumuzu gösteriyordu"

Zeynep Gül Yılmaz, pandemi döneminde rahatsızlanıp 3 kez test yaptırdığını testlerinin her defasında negatif çıktığını anlattı.

"Memlekette her halde klima çarptı dedim. Mut kongremizde temaslı olduğum birkaç kişinin kovid-19 testinin pozisitif çıktığını duyunca tomografi çektirdim. Meclis hastanesinde tomografide ciğerimin sol tarafının tamamen tutulduğunu, sağ tarafımın da yarıya kadar tutulduğunu söylediler. O gün bir test daha alındı o da negatif çıktı. Bütün bulgular kovid olduğumuzu gösteriyordu, tedavisine başlandı. Halsizlik, yorgunluk vardı ve ciğerimiz epey bir hasar görmüş. Tedavi 1 ay sürdü, istirahatiydi, yorgunluğun atılmasıydı derken 2 ay geçti. Daha görecek günümüz varmış, Allah sizlerle buluşmayı yeniden nasip etti" şeklinde konuştu.

AİHM'ye tepki

Hocalı katliamına değinerek, bugün çıkan savaşın yine işgalci Ermenistan tarafından çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, "Mevcut savaşı da Ermenistan çıkardı. Ermenistan saldırdı, şuan Azerbaycan savunmada. Mevcut topraklarını almak istiyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayağa kalkıyor. İnsanlık suçu işleyen Ermenistan'a, insanlık suçu işleyen, Müslümanları katleden İsrail'e, sömürge imparatorlukları kuran Fransa gibi bir çok ülkeye ses yok. Ama nerede Müslüman bir ülke, nerede bir Türk ülke başını çıkarmaya kalksa ezmenin derdindeler" dedi.

Cumhur ittifakının bu sebeple de çok önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Cumhur ittifakı bunun için çok önemli. Dışarıda kurulan bu kirli oyunlar, kirli tuzaklar var bu yüzden çok önemli. Biz sizlerin desteğini istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor
AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor

Zeynep Gül Yılmaz, Ermenistan, Süper Güç, Mersin, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Mersin Milletvekili Milletvekili Yılmaz: 'İnsanlık suçu işleyenlere ses çıkmıyor' - Son Dakika


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