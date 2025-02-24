Yılmaz Morgül\'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu

Ünlüler

AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

Türkiye\'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

AK Parti\'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve görevlendirmeler belli oldu

Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül'den kötü bir haber geldi. Morgül, hastanede solunum cihazına bağlı olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı Yılmaz Morgül, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden ünlü isim, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutuyor.

SON HALİ ENDİŞELENDİRDİ

1996 yılında cilt kanserine yakalanan ancak tedavi olarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı bu kez de hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Mersin'de hastanedeyim. Beni merak etmeyin, iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının solunum cihazına bağlı olması ve konuşurken güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.