Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu

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Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından Mersin'deki bir hastanede solunum cihazına bağlı halde video paylaştı. Sanatçı, hayranlarını rahatlatmak için 'Beni merak etmeyin, iyi olacağım' ifadelerini kullandı.

24.02.2025 13:43  Güncelleme: 13:50
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Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül'den kötü bir haber geldi. Morgül, hastanede solunum cihazına bağlı olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı Yılmaz Morgül, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden ünlü isim, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutuyor.

SON HALİ ENDİŞELENDİRDİ

1996 yılında cilt kanserine yakalanan ancak tedavi olarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı bu kez de hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Mersin'de hastanedeyim. Beni merak etmeyin, iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının solunum cihazına bağlı olması ve konuşurken güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yılmaz Morgül\'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu

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Son Dakika Ünlüler Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    Üryan geldim Yine üryan giderim Ölmemeye elde fermanımmı var Azrail gelmişte can talep eyler Benim can vermeye dermanımmı var dirilirler dirilirler gelirler Huzuru mahşerde divan dururlar Haramı var diye korku verirler Benim ipek yüklü kervanımmı var 38 1 Yanıtla
  • Ali :
    Buda kendini sanatci zannediyor. 11 21 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    çok merakettik zaten sende merak etme 9 14 Yanıtla
  • Apple User:
    ne insanlar öldü gitti el kadar çocuklar yanarak can verdi kim takar seni hemşerim 12 7 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Sevenleri mi varmış? 5 5 Yanıtla
  • AYNUR OK:
    bana doktor dese hastanı solunum cihazına bağladık ben entube falan olduğunu düşünürüm Nebul cihazı pekcok aile bilir ki çocuğun azıcık öksürse bile nebul verirler.ve ort 2_3 dk sürer. 4 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    kim merak etsin seni 0 1 Yanıtla
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