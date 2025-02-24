Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül'den kötü bir haber geldi. Morgül, hastanede solunum cihazına bağlı olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sanatçı Yılmaz Morgül, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden ünlü isim, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutuyor.
1996 yılında cilt kanserine yakalanan ancak tedavi olarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı bu kez de hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Mersin'de hastanedeyim. Beni merak etmeyin, iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
Sanatçının solunum cihazına bağlı olması ve konuşurken güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Ünlüler › Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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