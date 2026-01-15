Yılmaz ve Barrack'tan İkili İlişkiler Toplantısı - Son Dakika
Politika

Yılmaz ve Barrack'tan İkili İlişkiler Toplantısı

Yılmaz ve Barrack'tan İkili İlişkiler Toplantısı
15.01.2026 12:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack ile ikili ilişkileri güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti kabul etti.

NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve işbirliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık. Görüşmemizde, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Ayrıca İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

