Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor - Son Dakika

Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor

07.05.2021 11:17

Trafik kazasında uzak yol kaptanı kardeşini kaybettikten sonra Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneğini kuran Yeşim Ayöz, trafik mağdurlarının haklarını savunmaya ve onların seslerini duyurmaya çalışıyor.

Trafik kazasında uzak yol kaptanı kardeşini kaybettikten sonra Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneğini kuran Yeşim Ayöz, trafik mağdurlarının haklarını savunmaya ve onların seslerini duyurmaya çalışıyor.

Suat Ayöz, 2006 yılında 35 yaşındayken Bağdat Caddesi'nde bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayöz'ün ablası Yeşim Ayöz, yardım çağırmadan kaçıp olaydan 9 gün sonra teslim olan sürücünün cezalandırılması için hukuk savaşı verdi.

Türkiye'deki trafik kazalarının ürkütücü boyutlarını göstermek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla trafik kazası mağdurlarına yardım için harekete geçen Yeşim Ayöz, kardeşi adına Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneğini kurdu. Dernek çalışmalarını Kovid-19 salgını sürecinde Suat Ayöz Trafik Mağdurları Platformu olarak sürdüren Ayöz, yüzlerce trafik kazası mağduruna haklarını alabilmeleri için yardım ediyor.

Yeşim Ayöz'ün, kardeşini kaybettiği kazanın 6. yılında ise oğlunun babası eski eşi bir trafik kazasında vefat etti.

Ayöz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kardeşinin hayatını kaybettiği kazayı ve kaza sonrasını şöyle anlattı:

"9 Nisan 2006'da Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal'da karşıdan karşıya geçerken kardeşime bir araba çarpıp kaçtı. Sürücü 9 gün sonra geldi. Kardeşimin hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Sadece 112'yi çevirecekti, zor bir şey değildi. Suat'ı kaybettik. Daha sonra bizim gibi çok insan varmış onu gördük. Yargı sürecini başlattık. Sürücü 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kasten, bilinçli öldürmekle yargılanırken, bu suç taksirliye döndü. AİHM'e gittik. AİHM'de 1,5-2 yıl kadar bekledik ve dosya geri geldi. Yasalarımız kötü değil ama uygulamalarda sıkıntımız var. Her olayın kendi içinde farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Evet yargı ve adliyeler çok yoğun. Bu tarafta da şöyle bir şey çıkıyor: Haklısınız, haklılığınızı ispatlamak için ekstra çaba ve zaman harcıyorsunuz."

Dünya Sağlık Örgütünün trafik çarpışmalarını, "önlenebilir halk sağlığı sorunu" şeklinde tanımladığına değinen Ayöz, "Kırmızı ışıkta geçersen birine çarpacağını; hızını artırırsan ve kontrol edemezsen mutlaka kötü bir sonuçla karşılaşacağını; birine çarpıp onu yol ortasında bırakırsan da onun yaşam hakkını elinden aldığını biliyorsun. Bunu niye kaza deyip hafifletiyorsunuz ki? 'Giden gitmiş, kalanı kurtaralım.' mantığı var. Kazanın ardından bir kişi gitmiyor, bir kişinin ailesi, annesi, babası, eşi dostu çok fazla insan etkileniyor. Suat 35 yaşındaydı o zaman, iyi bir eğitimi vardı. Ülkeye kazandıracağı da çok şey vardı. Suat gibi çok fazla insan var. " diye konuştu.

Ayöz, trafik mağduru ailelerin rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, "Avrupa Trafik Mağdurları Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ilk 2 yıl içinde üçte bir oranında mağdur yakınlarından intihar vakası geliyor. Çünkü bir anda yok oluyor sevdiğiniz kişi. Sabah gitmiş evden, akşam bekliyorsunuz yok. Niye? Bir tane sorumsuzluk uğruna." dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin 2013'te yaptırdığı bir araştırmada ise 11 aileden birinin trafik kazası mağduru olduğunun yer aldığını aktaran Ayöz, şu anda 7 aileden birinin mağdur olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Yeşim Ayöz, trafik cezalarının caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

"Platformumuza haftada 20-25 kişi başvuruyor"

Toplumda farkındalık oluşturmak ve trafik mağdurlara yardım edip onları hakları konusunda bilgilendirmek için Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneğini kurduklarını ve çalışmalarına Suat Ayöz Trafik Mağdurları Platformu olarak devam ettiklerini ifade eden Ayöz, şu bilgileri verdi:

"Mağdurlara hakları ve bu haklara nasıl ulaşacağı konusunda yönlendirme yapıyoruz. Bir sürü hakkımız var ama bu hakları kullanmayı bilmiyoruz. Mağdurları, bize destek olan avukatlar ve sigorta eksperleriyle görüştürüyoruz. Platformumuza haftada 20-25 kişi başvuruyor. Ağırlıklı olarak sigortada tazminatla ilgili soru soruyorlar. Ceza uzun bir süreç. Bir kısmı bir süre sonra pes ediyor çünkü 'Nasılsa hakkımı alamayacağım.' şeklinde kanı var. Halbuki herkes pes ederse hiç kimse hakkını alamayacak. Mağdurların mutlaka davalarını takip etmeleri gerekiyor. Platformumuza bağlı gönüllü 12 avukatımız var. Trafik mağdurlarına dava dosyaları üzerinde neler yapmaları gerektiği konusunda avukatlarımız yardımcı oluyor. Trafik mağdurları istediği takdirde savunma da yapabiliyorlar."

Yeşim Ayöz, kardeşi Suat Ayöz'ün adını yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kardeşim Suat Ayöz'ün adını yaşatmak için 2 yılda bir trafik mağdurlarına dalış eğitimi veriyoruz. Fotoğraf çekiyordu ve renkli bir çocuktu. Fotoğraf kursları da açıyorduk ama bu pandemi döneminde ne yazık ki bunları yapamadık. Önümüzdeki sene de inşallah dalış etkinliği yapacağız. Çarpıp kaçmanın ikinci derece cinayet olduğunu bu ülkede görene kadar çalışmaya devam edeceğim. Gerçekten birine çarpıp yolun ortasında bırakmakla birinin alnına silahla ateş etmenin hiçbir farkı yoktur."

Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor
Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor
Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor
Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor

Şaşkınbakkal, Türkiye, Bağdat, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik oldu Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik oldu El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi

Son Dakika Haberleri
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
12:30 Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!
12:24 Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım
12:14 TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok
12:09 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor 10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor         
12:56
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!         
10:04
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor         
09:25
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 13:10:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yitirdiği kardeşinin adıyla kurduğu dernekle trafik kazası mağdurlarına destek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement