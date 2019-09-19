Son Dakika Haberleri: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel Haber

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

12 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr' sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, halis aygün, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]